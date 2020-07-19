Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılara, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi.İsmi öğrenilemeyen 21 VA 045 plakalı otomobil sürücüsü karayolunda hareket halindeyken önünde seyreden 06 EY 5538 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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