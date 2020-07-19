Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi.İsmi öğrenilemeyen 21 VA 045 plakalı otomobil sürücüsü karayolunda hareket halindeyken önünde seyreden 06 EY 5538 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılara, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 03:16 Kaynak: DHA
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