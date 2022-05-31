Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

31.05.2022 15:38
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şerif Zengin idaresindeki 51 HK 440 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolu Başaklı köyü mevkisinde, Yıldırım Soylu'nun kullandığı 34 BGV 853 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Emine Batıbey (35), Zeynep (23) ve Behriye Zengin (63) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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