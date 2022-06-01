Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

01.06.2022 00:57
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır- Batman karayolu Üç Tepe mevkiinde Yıldırım Soylu (42) idaresindeki 34 BGV 853 plakalı otomobil ile Şerif Zengin (59) idaresindeki 51 HK 440 plakalı otomobil çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine ola yerine acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç şoförlerinin yanı sıra Zeynep Zengin (23), Beyriye Zengin (63) ve Emine Batibey (35) yaralandığını belirledi.

Yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra önce Bismil İlçe Devlet Hastanesine, daha sonra kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Otomobil, Bismil, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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