Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da otopark görevlisine silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da otopark görevlisine silahlı saldırı

7 dakika önce

DİYARBAKIR'da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır'da otopark görevlisine silahlı saldırı, System.String[]
DİYARBAKIR'da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870'nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.'yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI
Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:40:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da otopark görevlisine silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]