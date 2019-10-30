Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi destek ziyaretleri ile sürüyor.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek ziyareti, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi destek ziyaretleri ile sürüyor.

Ankara'dan gelen Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) heyeti evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarete ilişkin açıklama yapan AÇED Başkanı Şenay Başak, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istediklerini belirtti.

"Analarımızın yanındayız. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Onların yüreği dağlanırken elimizden ne gelirse yapabilmeliyiz." diyen Başak, ailelere desteklerini dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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