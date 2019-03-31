Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 'Oy' Kavgası: 9 Yaralı

Diyarbakır'da 'Oy' Kavgası: 9 Yaralı

2 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, iki grup arasında 'oy' yüzünden çıkan kavgada, birbirine tekme ve tokatla saldıran 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 'Oy' Kavgası: 9 Yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde, iki grup arasında 'oy' yüzünden çıkan kavgada, birbirine tekme ve tokatla saldıran 9 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Çüngüş'e bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında, 'oy' nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada birbirine tekme ve tokat ile saldıran Tayfun Y., Hanifi Y., Metin Y., Nurettin Y., İbrahim G., Kiyasettin G., Sadettin G., Habip G. ve Cuma G. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:13 Kaynak: DHA

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