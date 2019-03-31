Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Oy Torbaları Gelmeye Başladı

Diyarbakır'da Oy Torbaları Gelmeye Başladı

1 saat önce

Diyarbakır'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları, seçim kurullarına gelmeye başladı.

Diyarbakır'da Oy Torbaları Gelmeye Başladı, System.String[]
Diyarbakır'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları, seçim kurullarına gelmeye başladı.

Diyarbakır'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor. Adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, seçim güvenlikleri kapsamında sağanak yağmura karşı bu yıl ilk defa oluşturulan koridorların üzerleri branda ile örtüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 43 bin 250 seçmenin oy vermesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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