Diyarbakır'da Oy Torbaları Gelmeye Başladı
1 saat önce
Diyarbakır'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları, seçim kurullarına gelmeye başladı.
Diyarbakır
'da oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların torbaları, seçim kurullarına gelmeye başladı.
Diyarbakır'da oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılan sandıkların torbaları seçim kurullarına gelmeye devam ediyor. Adliye binasında her ilçe için özel bir koridor oluşturulurken, seçim güvenlikleri kapsamında sağanak yağmura karşı bu yıl ilk defa oluşturulan koridorların üzerleri branda ile örtüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresindeki yollar demir bariyerlerle çevrilip trafiğe kapatıldı.
Diyarbakır'da 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 43 bin 250 seçmenin oy vermesi bekleniyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:33 Kaynak: İHA
Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu
Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
YSK, Yerel Seçimlerle İlgili Yayın Yasağının Kaldırılacağı Saati Açıkladı