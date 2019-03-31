Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Başladı
20 dakika önce
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde bulunan 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında oy verme işlemleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başladı. Sabah
saatlerinde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar sandık başına gitti.
Kent genelinde 18 bin 704 güvenlik görevlisi seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için görevlendirildi. Bölgede oy verme işlemleri saat 16.00 itibari ile tamamlanacak. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: İHA
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