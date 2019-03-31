Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Başladı

Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Başladı

2 dakika önce

Diyarbakır'da oy verme işlemi başladıDİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı.

Diyarbakır'da Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
Diyarbakır'da oy verme işlemi başladı

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibari ile başladı.
31 Mart yerel seçimleri kapsamında oy verme işlemleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başladı. Sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelen vatandaşlar sandık başına gitti.
Kent genelinde 18 bin 704 güvenlik görevlisi seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için görevlendirildi. Bölgede oy verme işlemleri saat 16.00 itibari ile tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

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