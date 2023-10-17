 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika

Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü

Son Güncelleme: 17.10.2023 16:08

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir oyun merkezinde çıkan kavgada çekiç, bıçak ve silah kullanıldı. Kavgada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da oyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

ÇOCUK, EVE GİDİP AİLESİNE HABER VERDİ

Öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda oyun merkezinde tartışan çocuklardan biri, işletmeci R.D. ve B.D. tarafından dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine çocuk, eve gidip ailesine haber verdi. Oyun merkezine gelen çocuğun yakınları ile işletmeci R.D. ve B.D. arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Diyarbakır'da oyun merkezinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgada A.Ç., M.Ç., Y.Ç. ile işletmeci R.D. ve B.D. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan R.D., M.Ç. ve Y.Ç. ile bıçak ve darp sonucu yaralanan B.D. ve A.Ç., ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da oyun merkezinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayda yaralanan kişinin yerde hareketsiz yattığı ve vatandaşların toplandığı anlar, yandaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaralı kişilerin yere düşmesi ve vatandaşların bağrışmaları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Fırat, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika


Son Dakika
18:18 İrlanda'nın EURO 2024'e katılmak için Hollanda karşısında galip değil mağlup olması gerekecek
18:11 Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistinlilere kapıyı kapattı: Bu bizim kırmızı çizgimiz
17:34 Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü
17:02 Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi
16:53 Suçunu kabul eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi
16:30 Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu
16:28 İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
16:09 Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor
15:57 Filistinli doktorun acı günü! İsrail bombardımanında ailesini kaybetti
15:42 Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 18:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement