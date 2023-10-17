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Diyarbakır'da Oyun Merkezinde Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'da Oyun Merkezinde Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 17.10.2023 18:38

Diyarbakır'da bir oyun merkezinde çıkan kavgada ağır yaralanan Renas Daşlık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da oyun merkezinde kavga eden çocuğun ailesi ile işletmeciler arasında çıkan çekiçli, bıçaklı ve silahlı kavgada ağır yaralanan Renas Daşlık (25), kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Daşlık'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilen hastanenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Oyun Merkezinde Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Oyun Merkezinde Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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