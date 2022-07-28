Kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı - Son Dakika
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Kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı

28.07.2022 15:33
Kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı

DİYARBAKIR'da, oyun oyanken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu M.S. (3), yanarak ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da, oyun oyanken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu M.S. (3), yanarak ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle ilçesinde meydana geldi. Birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı - Son Dakika

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