DİYARBAKIR'da terör örgütlerine özellikle genç yaşta katılımı önlemek ve terörün kentin gündeminden çıkarılması amacıyla görevlendirilen özel ekip, okullarda öğrencilere konferans veriyor. Ekip, 1 yılda ulaştıkları 7 bin 685 öğrenciyi terör örgütleri hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından görevlendirilen özel ekip, terör örgütlerine katılımının önüne geçmek ve terörün kentin gündeminden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütlerinin hedefindeki gençlerin katılımını önlemek için, her biri kendi alanında uzman ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda öğrencilerle görüşüp, sözlü olarak ve destekleyici görsellerle terör örgütlerinin gerçek yüzünü anlatıyor. Gençlerin nasıl tuzağa çekildiği, algı operasyonları ve propaganda faaliyetleri örneklerle gösterilerek, öğrencilerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Arkadaş edinme ve meslek seçimi konularında da rehberlik eden ekip, öğrencilerin üniversiteye hazırlanırken veya kayıt döneminde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili de bilgiler veriyor. Ekip, son 1 yılda gerçekleştirdikleri 63 oturumda 7 bin 685 öğrenciyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ve benzeri faaliyetlerin terör örgütlerine katılımının önüne geçtiği ve yok denecek kadar azalttığı belirtildi.

'ARKADAŞ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR BİLİNÇLENDİRME OLDU'

Sezai Karakoç Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Aktaş, arkadaş edinme konusunda yanlış ve doğruların anlatıldığı konferansla ilgili, Arkadaşların insanların hayatlarını nasıl değiştireceğini anlattılar. Ben bu durumdan bayağı etkilendim. Nasıl bir arkadaşın insanı değiştireceği konusunda önemli bir bilinçlendirme oldu. Meslek seçimi hakkında önemli bilgiler aldık. İleride hangi mesleği seçme konusunda daha iyi fikirler aldım. Bir bilgi aldığım zaman artık daha iyi araştıracağım. İlk öğrendiğim bilgiyi doğru olarak hemen sahiplenmeyeceğim. Bu kazanımları kaptım dedi.

Dilan Çetintaş ise yanlış bilgi edinme konusunda bazı konularda fikir aldığını ifade ederek, Arkadaşlar ve çevreleri onları nasıl yanlış ideolojilere sürükleyebilirler, bunları öğrendik. Ben çok beğendim, meslek seçimi konusunda önce kendimizi tanımamızı sonrasında çevrelerimizin fikirlerine göre ortak bir karar alarak yürümemizi söylediler. Bu bilgilendirici bir konuşmaydı. Artık hangi mesleği seçeceğim hakkında daha güçlü fikirlerim var? diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜNE ULAŞTILAR'

Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Halit Cengiz de Uzman personel hem konferans hem de geziler sonucunda öğrencilerimizin büyük bir bölümüne ulaştı. 700'e yakın öğrencimiz var. Uzman polisler, bu kapsamda hem birebir hem de konferans yoluyla ulaşıyor. Hatta uzman polisler, İstanbul ve başka şehirlere yapılan gezilere öğrencileri ekleyerek etkileşim gerçekleştirdiler. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin seçtiği illere giden öğrencilerimiz genelde alt gelir grubu öğrenciler. Daha önce uçağa hiç binmemiş öğrenciler dahi vardı. Bu yapılanlar öğrencilere dokunuyor, bu konuda teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.