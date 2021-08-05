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Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı

05.08.2021 10:46
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 katlı binadaki eve özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 katlı binadaki eve özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Bağlar ilçesinde 7 katlı binadaki eve operasyon düzenlendi. Ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı, sokak girişlere kapatıldı. Eve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle kapı koçbaşıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Bomba imha uzmanları ise kokuya duyarlı köpeklerle evde arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda, evde çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı
Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da özel harekat destekli terör operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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