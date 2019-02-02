Diyarbakır'da, Özel Harekatçılar Kurban Kesilerek Göreve Başladı

DİYARBAKIR'da Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla kentte göreve yeni başlayacak özel harekat polisleri için kurban kesildi.

DİYARBAKIR'da Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın katılımıyla kentte göreve yeni başlayacak özel harekat polisleri için kurban kesildi.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 100 özel harekat polisi için tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yanı sıra çok sayıda polisin katıldığı törende göreve başlayacak 100 özel harekat polisi için kurban kesildi.



Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, özel harekat polislerinin terör örgütlerinin kabusu olduğunu belirterek, "Başta PKK, DEAŞ, DHPK-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içerisinde yürütmekte ve son derece başarılı sonuçlar elde etmektedirler" dedi.



'GURUR DUYUYORUZ'



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizler sizin bu başarınızdan, gayretinizden, fedakarlığınızdan hem yöneticiler olarak gurur duyuyoruz hem de birer Türk vatandaşı olarak övünüyoruz. İnanıyoruz ki aileleriniz de aynı şekilde sizlerle övünüyorlar. Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 bini buldu. Diyarbakır'daki mevcut özel harekat gücümüzde hafta içerisinde katılan ve keseceğimiz kurban kanlarını alınlarına sürüp göreve çıkaracağımız yeni 100 genç kardeşimizin, yiğit meslektaşımızın katılımıyla 1200'lere ulaşan güçlü bir polis birimi olarak görevine devam edecektir. Ben tüm arkadaşlarımıza bugüne kadar vermiş oldukları başarılı, sonuç alıcı çalışmaları, gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ülkemizin huzur ve güvenliğini temin noktasında en kıymetli varlıkları olan canlarını hiç çekinmeden feda eden başta özel harekat polislerimiz, diğer polislerimiz, jandarmamız, askerimiz, güvenlik korucularımız, öğretmenlerimiz, kamu görevlilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğumuzda, bu kutsal mücadele alanımızda sizlere üstün başarılar diliyorum."



Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, göreve yeni başlayacak 100 özel harekat polisinin, İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte göreve gideceklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindekiler, kesilen kurbanların kanlarını yeni göreve başlayan özel harekat polislerinin alınlarına sürerek hayırlı olsun temennisinde bulunmasıyla tören sona erdi. - Diyarbakır

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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