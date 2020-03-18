Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı

6 saat önce

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumu, öğrencileri için uzaktan eğitim sistemi başlattı.

Diyarbakır'da özel kurum uzaktan eğitime başladı, System.String[]

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında eğitim ve öğretime ara verilmesiyle Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumu, öğrencileri için uzaktan eğitim sistemi başlattı.

Türkiye'de 10 Mart günü ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'nda eğitim ve öğretime 16 Mart günü itibariyle ara verildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimini sürdürmesi amacıyla 23- 27 Mart'ta uzaktan eğitim verileceği belirtilerken, Diyarbakır'da bünyesinde ilk, orta ve lise bulunan özel bir eğitim kurumu, 1400 öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başladı.

'AYLARCA SÜRDÜREBİLECEK ALTYAPIMIZ VAR'

Okuldaki sınıflar stüdyoya dönüştürülerek, öğretmenler, öğrencilerine canlı yayınla ders anlattı. Okul yetkilisi Murat Şehir, daha önce de öğrencilerine uzaktan eğitim verdiklerini ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlerin sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Şehir, "Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından sonra çocukların dışarı çıkmamasından kaynaklı oluşan duruma bağlı olarak öğrencilerin okula gelmeden okula geliyormuş gibi sanal sınıflar oluşturduk. Daha önce sanal ortamda eğitim vermiştik. Öğrencimiz okula geliyormuş gibi mevcut, rutin okuldaki programı ne ise ona beceri derslerini resim, müzik, bedeni ayrı tutarak akademik derslerinden yürüyen bir program uyguluyoruz. Pazartesi gününden itibaren programı canlı yayında başlattık. Bu canlı yayın esnasında öğrencilerimiz öğretmene bağlanabiliyor, soru sorabiliyor, cevap alabiliyor. Sürekli etkileşim içerisindeler ve sınıf ortamının aynısını eve taşıdık. Çocuk mutfağında, çalışma odasında televizyonda internetten tabletten bize bağlanabiliyor. İnternet erişimi olduğu sürece bizim yazılım programımız ve altyapımızla biz bunu aylarca sürdürecek potansiyele sahibiz" dedi.


Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:16 Kaynak: DHA

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