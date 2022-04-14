Diyarbakır'da Palyatif Bakım Merkezinde yatak sayısı artırıldı - Son Dakika

Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde yatak sayısı 20'e çıkarıldı.

Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, merkezin aynı anda 20 hastaya hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Merkezinin önemli bir eksikliği giderdiği kaydedilen açıklamada, çoğunlukla kanser, felç geçirmiş ve beslenmesi bozulmuş hastalar, organ yetmezliği konusunda tedavisi tamamlanmış ancak evine gönderilmeyen ağrısı fazla ve yatak yarası olan hastaların takip edildiği bildirildi.

Bu hastalara psikolojik, sosyal ve manevi destek verilerek bir nebze de olsa acılarının iyileştirilmesine gayret edildiği aktarılan açıklamada, "Merkezimizde uzman hekim, palyatif bakım sertifikalı hemşireler, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistten oluşan ekiple hizmet sunuluyor. Bu merkezler sadece hastaların tedavisinin yapıldığı yerler olmayıp beraberine hasta yakınlarının da psiko-sosyal açıdan desteklendiği merkezlerden oluşuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Günay Kozan, daha önce 8 olan palyatif yatak sayısını 20'ye çıkardıklarını bildirerek, hastalara daha kaliteli hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.