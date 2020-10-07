Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı

07.10.2020 17:58

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Pamuk Hasadı Tarla Günü etkinliği kapsamında pamuk hasadı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Pamuk Hasadı Tarla Günü etkinliği kapsamında pamuk hasadı gerçekleştirildi. İlk pamuk hasadına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu da katıldı.

Bismil ilçesinde yetkililerden ve çiftçilerden bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, biçerdöverin başına geçerek sezonun pamuk hasadını başlattı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bu toprakların mübarek topraklar olduğunu, bu toprakların dünya kurulduğundan beri insanlığı doyuran, insanlığı besleyen topraklar olduğunu söyledi. Emek verilmesi durumunda bu toprakların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerine karşılığını vereceğini ifade eden Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'ın genelinde 2019 yılında 478 bin 866 hektarlık alanda pamuk tarımı yapılmış ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretmişiz. 3 bin 768 çiftçimizde pamuk tarımıyla uğraşmış. 2019 yılında Diyarbakır genelinde desteklemek olarak çiftçimize ödediğimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çiftçimize ödenen, 273 milyon 428 bin 358 Türk lirasıdır. Bismil'e baktığımızda geçen sene 137 bin ton Bismil tek başına pamuk üretmiş geçen sene ki, Diyarbakır'da pamuk üretilen alanların yüzde 46'sı Bismil ilçemizde. Bin 420 çiftçimiz var geçen sene itibariyle Bismil'de ve geçen sene 110 milyon lira Bismil ilçemizde destekleme olarak çiftçimize ödediğimiz, aktardığımız kaynak var" dedi.

"Bismil'de tarıma dayalı OSB çalışması var"

Pamuğun hem tekstil sanayisinin hem de birçok sanayinin hammaddesini sağlayan önemli bir sanayi tarım ürünü olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Türkiye'nin hala pamukta ithalatı var. Pamuktaki ithalatı kesmek için bu destekler zaten çiftçimize veriliyor. Az önce bahsettiğim destekler veriliyor ama hala çiftçimizin bir miktar sanki destek talebi var. İnşallah bu konuda zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçimizi desteklemeye, çiftçimizi tarlasında tutma konusunda gayretleri de devam ediyor. Diyarbakır'da devam eden birçok sulama projesi var, bir kısmı tamamlandı. Ancak sulama altyapısı çalışmaları devam etmekte, yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3 milyon 250 bin hektarlık alanda sulu tarım yapma şansımız olacak ve sulu tarımla yapılan pamuğun üretim bakımından geleceği çok açık, çok parlak. Pamuk tarıma dayalı sanayiyi de bölgeye geliştirecek. İnşallah Bismil ilçemizde önümüzdeki dönem bir tarıma dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurma ile ilgili de çalışmamız var. Bunlar birbiriyle entegre olarak yürüdüğünde, bölgede bir taraftan çiftçimiz üreterek kazanırken, diğer taraftan da tarıma dayalı sanayimizle bölgedeki gençlerimize iş ve AŞ olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pamuk Hasadı Tarla Günü'ne Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, çiftçi birlik başkanları ve çiftçiler katıldı. Vali Karaoğlu, hasat startından sonra çiftçilerle görüşüp talepleri ve sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı
Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı

Vali Karaloğlu, Diyarbakır, Bismil, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da pamuk hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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