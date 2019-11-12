Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çınar ilçesi Altunakar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Başından yaralanan şoför, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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