Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika

Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

12.01.2021 14:24

Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, alınan son tedbirleri takiben Diyarbakır'da korona virüs vakalarının yüzde 70 oranında gerilediğini, korona virüs yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29'lara düştüğünü...

Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, alınan son tedbirleri takiben Diyarbakır'da korona virüs vakalarının yüzde 70 oranında gerilediğini, korona virüs yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 29'lara düştüğünü belirterek pandemi nedeniyle yapılan ve yapılacak yardım paketlerini açıkladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarıyla bir araya gelen Vali Münir Karaloğlu, pandemi sürecinde devletin ve yerelde kendilerinin yaptıkları ve yapacakları yardım paketlerini açıkladı. Vali Münir Karaloğlu, son tedbirler nedeniyle iş yeri kapalı olan 2 bin 761 esnafa bin 500 lira ek nakdi destek, bu iş yerlerinde çalışan 7 bin 362 kişiye erzak yardımı yapılacağını kaydetti. Vali Karaloğlu, 2020 yılında Diyarbakır'da yeni kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısının 9 katı olduğunu ifade ederek bin 994 yeni şirketin kurulduğunu vurguladı.

"Bin 28 esnafımız dükkanını kapamış, buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış"

Vali Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi dolayısıyla bir destek ve dayanışma paketi hazırladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Tam bir yıldır dünya görülmeyen bir virüsle, pandemiyle mücadele ediyor. Hepimiz çok etkilendik. Yememiz, içmemiz, çalışma biçimimiz, düğünümüz, taziyemiz her şeyimiz değişti ve değişmeye devam ediyor. Şimdi farklı rakamlar vermek istiyorum. Biliyorsunuz birinci kısıtlama döneminde nisan, mayıs döneminde hükümetimiz bir sosyal destek programı açıklamıştı. Türkiye genelinde vatandaşlarımızın hesabına Birinci, ikinci, üçüncü fazlarda bine lira yardım gönderilmişti. Diyarbakır'da birinci, ikinci, üçüncü fazda toplam 202 bin 935 vatandaşımıza devletimiz biner lira yardım gönderdi. Daha sonra 'Biz bize yeteriz Türkiye ' yardım dayanışma kampanyasında da Diyarbakır'ımıza 46 bin 127 haneye yine biner lira yardım gönderilmiş. Diyarbakır'ımızda 21 bin 75 çalışanımız kısa çalışma ödeneğinden yararlandı bu süreçte. Yine 22 bin 306 çalışana nakdi ücret desteği, 10 bin 210 işçimize de işsizlik ödeneği ödendi. Yine 13 bin 305 çalışanımıza da normalleşme desteği verildi. Bu saymış olduğumuz sosyal destek ve çalışma hayatına dönük desteklerin Diyarbakır için söylüyorum, toplam tutarı 528 milyon 82 bin 102 Türk lirasıdır. Yine şirketlerimize dönük can suyu kredileri sağlandı. 2020 yılında Diyarbakır'da, esnaf ve şirketlerin kapanmasına baktığımızda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin verdiği rakamlara göre Diyarbakır'da bin 28 esnafımız dükkanını kapamış. Ama buna karşılık 4 bin 556 yeni iş yeri açılmış. Şirketlerimize baktığımıza da daha çarpıcı bir rakam var. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızın verilerine göre geçen sene 229 şirketimiz kapanmış. Ama buna karşılık bin 994 yeni şirketimiz hayata geçmiş. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafa destek 3 ay boyunca biner lira iş yeri tamamen kapanmış esnafımıza yardım yapacak. Yine iş yeri kira olan iş yerleri içinde 750 liraya kadar kira desteği verecek. Bu hükümetimizin esnafa dönük açıklamış olduğu paketti" dedi.

"Esnafımıza tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak"

Kendilerinin de yerelde nasıl bir katkı vereceklerine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Bizde Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi olarak bizde tek seferlik iş yeri tamamen kapalı olanlara, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, çay ocakları, playstation ve internet kafeler, kır bahçeleri, gibi, birde sadece okullara servis yapan esnafımız var. Bunları da içine alacak tek seferlik bin 500 lira desteğimiz olacak. Hem Ticaret ve Sanayi Odamız hem de Esnaf ve Sanatkarlar Ordaları Birliğimiz bize bağlı tamamen kapalı iş yerlerinin listelerini bize verecek ve aynı zamanda IBAN numaralarını da bize verecek biz direkt onların hesabına aktarmış olacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit 2 bin 750 iş yerimizin tamamen kapalı olduğunu görüyoruz. İkinci bir destek de çalışanlara olacak. Bunlara da bir gıda yardımımız olacak. Şu ana kadar tespitimiz 7 bin 500 çalışanımız var. Esnafımıza dolaylı bir destek sayılabilecek yeni bir uygulamamızdan da bahsetmek istiyoruz. Daha önce büyükşehir belediyesi ve belediyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giyim yardımlarını ayni yardım olarak yapardık. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen bu sistemi değiştirdik. İr banka ile anlaşma yaptık. Vatandaşımıza sosyal kart değimiz kredi kartı, her işleminde kullanabilecek kredi kartı veriyoruz. Bu kredi kartına senede 4 defa, 4 ayda bir ve Ramazanda olmak üzere imkanlarımız ölçüsünde Büyükşehir Belediyesi olarak para yükleyeceğiz. Vatandaş o kartı ile kendisine en yakın iş yerinden alışverişini yapacak. Şu ana kadar 4 ilçemizde 2 bin 700 kartı dağıttık. İlk 200'er lirasını da vatandaşımıza yükledik. İnşallah diğer ilçelerimizde de şu anda alanda çalışmalarımız devam ediyor. Alandaki çalışmamız bittiğinde 17 ilçemizin tamamında bu sosyal kartları vatandaşımıza ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı
Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı
Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı
Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor
İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
14:23
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş         
13:46
Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı         
13:38
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı         
12:55
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından 2 banka Trump'la iş yapmama kararı aldı ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından 2 banka Trump'la iş yapmama kararı aldı         
11:15
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da pandemi döneminde devlet 528 milyon liralık yardım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei