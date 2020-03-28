Diyarbakır'da 'Pandemi Kurulu' toplandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 'Pandemi Kurulu' toplandı
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DİYARBAKIR'da koronavirüs salgınına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla 'Pandemi Kurulu' toplandı.
DİYARBAKIR'da koronavirüs salgınına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla 'Pandemi Kurulu' toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüs için alınacak önemlere ilişkin oluşturulan Pandemi Kurulu, Diyarbakır'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, 'Pandemi Kurulu'nca koronavirüsle mücadelede kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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