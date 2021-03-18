Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor - Son Dakika

Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor

18.03.2021 08:51
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da pandemi öncesinde kahvaltılarda bile tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü.

DİYARBAKIR'da pandemi öncesinde kahvaltılarda bile tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü. Kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan ciğercilerde günlük tüketim 4 tona kadar çıktı. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, "Orana baktığımız zaman, pandemiden önceki oranı yakalama çabasındayız. Şu an yaklaşık 4 tona ulaştık. Bu vakalar olmasaydı şu an ciğerimiz 9 tondaydı" dedi.

Diyarbakırlıların sabah kahvaltılarında bile tercih ettikleri, vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabının tüketimi, pandemiyle birlikte getirilen kısıtlamalarla geriledi. Pandemi öncesi günde 6 tona yaklaşan ciğer tüketimi, getirilen kısıtlamalarla birlikte lokantaların sadece paket servisine geçmesiyle 2 tona kadar düştü. Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan kentte, lokantaların yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başlamasıyla Diyarbakırlıların ilk tercihi yine ciğer oldu. Kısa sürede günde 4 tona çıkan ciğer tüketimiyle, sektörde çalışıp kısıtlama nedeniyle evinde olan personel de işine geri döndü. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, vaka oranlarının böyle düşük seyretmeye devam etmesi halinde hedeflerinin günde 9 ton tüketim olduğunu söyledi.

'PANDEMİDEN ÖNCEKİ ORANI YAKALAMA ÇABASINDAYIZ'Elkaan, sadece ciğer kebabı sektöründe Diyarbakır'da 3 bine yakın istihdam olduğunu ifade ederek, "Pandemiden önce 6 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardı. 6 ton demek, 3 bine yakın istihdam demektir. Bu ayrı bir sektördür. Covid-19 salgını meydana geldiği zaman bir seferde 6 tondan 2 tona düştük. İstihdam oranında da yüzde 80'e yakın bir düşüş oldu. 3 binden bine düştü. Vaka sayılarının düşmesi, Diyarbakır'ın mavi seviyede olmasıyla lokantalarımız açıldı. Orana baktığımız zaman, pandemiden önceki oranı yakalama çabasındayız. Şu an yaklaşık 4 tona ulaştık. Bu değil ki bu rakamda kalacağız. İnsanlar da biraz çekiniyor gelmeye, onun da biraz etkisi var. Bazı vatandaşlarımız yine paket servisi almaya devam ediyor. Bu vakalar olmasaydı şu an ciğerimiz 9 tondaydı." dedi.'CİĞER FESTİVALLERİMİZ OLACAK'Haşim Elkaan, sektörün fabrika gibi çalıştığını ifade ederken, festival düzenlemeyi de planladıklarını belirterek, "Bu yıl ciğerle ilgili bizim çok güzel sürprizlerimiz olacak. Yıl sonunda ciğer festivallerimiz olacak. Coğrafi işaret tescil belgesi almamız az bir süre kaldı. 2022 yılı da dahil olmak üzere dolu dolu bir ciğerle Türkiye bizi görecek. Ciğerimiz sağlıklıdır, güzeldir. Kuzu ciğeridir. Rabbimden hastalığın bir an önce gitmesini diliyoruz. Alın teriyle çalışan insanlarız. Şu an iyiyiz. 9 tonu hedefliyoruz. Türkiye'ye Diyarbakır ciğerinin hakkını vermeye geliyoruz. Lokanta sektöründe 1000'e yakın kayıtlı esnaf var. En küçük esnafımız 5 kişiyi istihdam ediyor. En büyük esnafımız da 120'ye yakın işçi istihdam ediyor. Bu 10 binleri aşan bir rakamdır. Tabi aileleri saydığınız zaman müthiş bir rakamdır. Diyarbakır'da asıl fabrikalar bizleriz" diye konuştu. 'KISITLAMA DÖNEMİNDE PERSONEL ÇIKARMADIK, VARDİYALI ÇALIŞTIRDIK'1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, "Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var" dedi. 'DİYARBAKIR CİĞERİ GERÇEKTEN DE FARKLI'Spor Öğretmeni Cihat Atay, ciğerin her öğün tercih edilen bir besin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Diyarbakır'da 7 gün 24 saat tercih edilebilecek bir besin. Sabah kahvaltısında da yenebiliyor. Gece ciğercileri de var. Gecenin istediğimiz vaktinde de yiyebileceğimiz bir besin. Gerçekten Diyarbakır ciğeri dünyada bilinen bir yemek çeşidi. Bütün iller bizim diyor ama Diyarbakır ciğerini gelip yiyerek lezzetini almalarını herkesten istiyoruz. Çünkü Diyarbakır ciğeri gerçekten de farklı. Bunu tatmalarını isterim."

Diğer müşteriler de pandemiden dolayı lokantalar kapalı olduğu için ciğeri özlediklerini belirterek, "Gastronomi anlamında Diyarbakır denilince ilk akla gelen ciğerdir. Biz de tekrar bir nostalji yapıp ciğerimizi yemeye geldik" diye konuştular.


Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor

Koronavirüs, Diyarbakır, İstihdam, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor - Son Dakika


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