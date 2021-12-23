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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

23.12.2021 20:20

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden çıkan arıza nedeniyle yandı.

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden çıkan arıza nedeniyle yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Çeşme durağında hafif ticari araçta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 21 DP 706 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmesiyle alevlere teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralı ve can kaybı yaşanmadığı belirlendi.

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Diyarbakır, Tragger, Yangın, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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