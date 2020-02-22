Diyarbakır'da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'da içerisinde meyve ve sebze kasalarının bulunduğu kamyonetini sokağın ortasından bir evin önünde park eden şahıs ile ev sahibi arasından yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da içerisinde meyve ve sebze kasalarının bulunduğu kamyonetini sokağın ortasından bir evin önünde park eden şahıs ile ev sahibi arasından yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ben-u Sen Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde bulunan evin önüne içerisinde meyve sebze sepetlerinin bulunduğu kamyonetini park eden şahıs ile ev sahibi arasından önce sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmaya çevredeki akrabalarda dahil olun olunca tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavgada bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu yaralanırken, diğer kişi ise plastik meyve kasasının kafasına isabet etmesi sonucunda yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kavganın devam ettiğini gören polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldıktan sonra kavgaya karışanların arasına set ördü.


Polis ekiplerinin kavgaya karışan şahısları çembere aldıktan sonra yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil çalışması yaparak olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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