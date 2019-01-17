Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Park ve Meydanlarda Ücretsiz İnternet Dönemi

Diyarbakır'da Park ve Meydanlarda Ücretsiz İnternet Dönemi

47 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi park ve meydanlarda ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Diyarbakır'da Park ve Meydanlarda Ücretsiz İnternet Dönemi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi park ve meydanlarda ücretsiz internet hizmeti sunmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle "Diyarbakır Turizm Rotaları ve Akıllı Sistem Uygulamaları Projesi" kapsamında park ve meydanlarda ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Ulu Cami önü, Kent Meydanı, Temapark ve Sümerpark'ta sağlanacak ücretsiz internet için alt yapı çalışmalarında fiber optik kablo işlemi yapılarak erişim noktaları oluşturuldu.

Vatandaşların ücretsiz yararlanacağı uygulamada, vatandaşlar mobil cihazlarıyla internete bağlanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Karacadağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
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