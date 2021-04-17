Diyarbakır'da, parkta 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, parkta husumetli iki grup arasındaki kavgada 2 kişiyi silahla yaralandıktan sonra gözaltına alınan S.I., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Bağlar ilçesindeki Körhat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, parkta karşılaştı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. ile S.K., yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.