DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 6
Diyarbakır'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameradaDİYARBAKIR'da, hızla yokuş aşağı inen minibüsün arkasına tutunup giden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
DİYARBAKIR'da, hızla yokuş aşağı inen minibüsün arkasına tutunup giden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Yenişehir ile Bağlar ilçesini birbirine bağlayan alt geçitte dün akşam hareket halindeki şehir içi minibüse tutunan patenli genç, tehlikeye aldırmadan yokuş aşağı indi. Patenli genç, bir süre sonra minibüsü bıraktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Taktığı kulaklıkla otomobillerin arasına karışan genç, daha sonra gözden kayboldu.
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