Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
3 saat önce
Diyarbakır'da, hareket halindeki tırın arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
'da, hareket halindeki tırın arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Olay, önceki gece Bağlar
ilçesi Sento Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup patenli genç, tırın kırmızı ışıkta durmasıyla arkasına tutunarak cadde ortasında ilerledi. Patenli gençleri fark etmeyen tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometre boyunca ilerlerken, kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen gençleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çevredeki bir vatandaş ise gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - DİYARBAKIR
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