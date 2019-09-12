Diyarbakır'da patlama: 4 ölü 13 yaralı
51 dakika önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
İlçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yerleştirildiği anlaşılan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30
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