Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da patlama: 4 ölü 13 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Diyarbakır'da patlama: 4 ölü 13 yaralı

51 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti

Diyarbakır'da patlama: 4 ölü 13 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.


İlçeye bağlı Ağaçkorur köyünde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yerleştirildiği anlaşılan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Diyarbakır, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur
Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Netanyahu'nun paylaşımına Facebook'tan 'nefret söylemi' engeli Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da patlama: 4 ölü 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]