Diyarbakır'da patlama
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan sivil aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kulp ilçesine bağlı Karabulak köyü sınırlarındaki Dokuzviraj bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce köy yoluna döşenen patlayıcı bölgede çalışan orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(Muhsin Taş/İHA)
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