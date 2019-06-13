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Diyarbakır'da patlayıcı düzeneği ele geçirildi

2 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 litrelik plastik bidon ile 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Diyarbakır'da patlayıcı düzeneği ele geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 19 litrelik plastik bidon ile 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, 10 Haziran'da saat 22.00'den itibaren, "Şehit Ahmet Altunoğlu-01 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.
Operasyonda, dün ilçeye bağlı Birlik köyü sınırları içerisinde toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtilen açıklamada, patlayıcı düzeneğinin uzman ekiplerce yerinde imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzeneğin birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon ve 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram ağırlığında amonyum nitrat patlayıcıyla desteklendiği ve anahtar sisteminin uzaktan kumandalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Lice, Diyarbakır, Güncel
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