Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 1 kilo 635 gram patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak etkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Terör örgütü ile ilgili gelen bir ihbarın değerlendirilmesi neticesinde Ergani ilçesinde 2 kişi ile birlikte eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." denilen açıklamada, yakalanan F.K ve K.A'nın çıkarıldıkları adli adli mercilerce tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı.