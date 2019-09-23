Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı
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Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı.

Diyarbakır'da patlıcan közleme faciası: 4 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 147. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar kış hazırlığı için aldıkları patlıcanları közlemek için evlerinin damında ateş yaktılar. Yanan ateş bir süre sonra etkisini kaybedince patlıcanları közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde attıkları esnada patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 3 kadın ile 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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