Diyarbakır'da pazarda maske dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü - Son Dakika

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Diyarbakır'da pazarda maske dağıtıldı, vatandaşların ateşi ölçüldü
6 saat önce
Diyarbakır'da semt pazarı girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Diyarbakır'da semt pazarı girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Zabıta ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarı girişine oluşturduğu kontrol noktasında alışverişe gelen vatandaşın ateşini ölçtü, el dezenfektanı sundu ve ücretsiz maske dağıttı.
Mahalle sakinleri uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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