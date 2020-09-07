Diyarbakır'da, pazarda sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, izinsiz olarak kurulan ve 'köy pazarı' olarak bilinen alanda yoğunluk oluşmasıyla sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Ergani ilçe merkezindeki Dicle Caddesi'nde izinsiz olarak kurulan 'köy pazarı'nda, öğle saatlerinde oluşan yoğunlukta koronavirüs tedbirleri unutuldu. Çok sayıda kişinin geldiği pazarda, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi. Maske kullananların sayısının az olması dikkat çekti.