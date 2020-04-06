Diyarbakır'da pazarlarda koronavirüs önlemleri üst seviyede - Son Dakika

Diyarbakır'da pazarlarda koronavirüs önlemleri üst seviyede

DİYARBAKIR'da İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, zabıta ekiplerince halk pazarlarında uygulanıyor.

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu Diyarbakır'da İl Pandemi Kurulu tarafından pazarlarda maskesiz ve eldivensiz alışveriş yapılmaması ve çocukların girişlerinin engellenmesi kararı alındı. Zabıta görevlileri de haftanın 6 günü halk pazarları kurulan bölgelerde denetim yapıyor. Ekipler, halk pazarlarının girişinde dezenfektan ve maske verdiği vatandaşların vücut sıcaklıklarını kontrol etti. Vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almasının da yasaklandığı pazarcı esnafı da maskesiz ve eldivensiz çalışmıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN STANT

Pazar esnafı, ihtiyaç sahipleri için de stant kurdu. Esnafın gönüllü olarak poşetleyip bıraktığı meyve ve sebzeler, ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınıyor.