DİYARBAKIR - Pedallar "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" için çevrildi - Son Dakika

Diyarbakır'da gençler "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda tarihi mekanlarda pedal çevirdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Dicle Üniversitesi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu etkinliği" için yaklaşık 80 bisiklet tutkunu, Dağkapı Meydanı'nda toplandı.

Etkinlikte konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite olarak bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik yoğun etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Üniversitenin her fakülte ve bölümlerinde o günün anlam ve önemini anlatan toplantı ve konferansların yapıldığını ifade eden Karakoç, bu kapsamda kentin dört bir yanından gençlerin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karakoç, "15 Temmuz'da milletin bugüne kadar görmüş olduğu en büyük ihanetlerden biriyle karşılaştık. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız, görmeyiz. Bunun için de devlet kurumları, kuruluşlar, üniversite ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelip, gençlerimize 15 Temmuz bilincini yerleştirerek, o günleri bir daha yaşamamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor." dedi.

Bir daha o günlerin yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin iyi bilinmesinin önemine işaret eden Karakoç, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinliğe katılan gençlerden Vahit Karagülle, yapılan her etkinliğin hain darbeyi zihinlerde canlı tuttuğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşılık Türk milletinin ve gençliğin gücünü hep birlikte mücadele ederek, sergiledik. Allah bugünleri bir daha devletimize, milletimize, vatanımıza, hiç kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dağkapı Meydanı'ndan bisikletleriyle hareket eden gençler tarihi Keçi Burcu, Hevsel Bahçeleri, Hazreti Süleyman

Camisi'nin bulunduğu güzergahı takip ederek İçkale'ye ulaştı.

Burada bir süre mola veren gençler daha sonra etkinliğin son durağı olan DÜ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu önüne kadar pedal çevirdi.