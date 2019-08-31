Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, pekmez bidonuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da, pekmez bidonuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi

4 saat önce

Diyarbakır'da yolcu minibüslerinde yapılan aramalarda, pekmez bidonu ve tütün çuvalı içerisine gizlenmiş toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da, pekmez bidonuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır'da yolcu minibüslerinde yapılan aramalarda, pekmez bidonu ve tütün çuvalı içerisine gizlenmiş toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde 30 Ağustos'ta yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada minibüsün bagajında şahsa ait pekmez bidonu içerisine gizlenmiş 3 ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca aynı gün başka bir yolcu minibüsü içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsın üstünde ve eşyasında yapılan aramada minibüsün bagajında şahsa ait tütün çuvalı içerisine gizlenmiş 4 ayrı paket halinde ve satışa hazır 2 kilo 300 gram esrar maddesi olmak üzere iki ayrı olayda toplam 4 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu'ndan 'İstanbul'a kayyum atanır mı?' sorusuna yanıt: Demokrasi adına endişeleniyorum
TEM'de makas atan otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı İstanbul'da çocuğa otobüs kullandıran şoförün ehliyetine el konuldu Otomotivde yeni dönem! 1 Ekim itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, pekmez bidonuna gizlenmiş esrar maddesi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]