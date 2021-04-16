DİYARBAKIR'DA, PERSONEL ALIMLARI KURAYLA BELİRLENDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine alınacak 423 personel, noter huzurunda kurayla belirlendi. Kura işlemenin canlı yayınla yapıldığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, göreve başladığından itibaren en çok şikayet konularından birinin işe alımlar olduğunu ve bu nedenle canlı yayınla yapıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerinde çalıştırmak üzere 423 personel alımı için noter huzurunda canlı yayın yöntemiyle kura çekimi yapıldı. Sezai Karkoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekim törenine Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, işçi sendikaları temsilcileri ve 3'üncü Noter yetkilileri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuranların alınmadığı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı şekilde noter huzurunda yayınlandı.

'BÜTÜN İŞLERDE ŞEFFAFLIĞA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, göreve başladığından itibaren en çok şikayet edilen konularından birinin işe alımlar olduğunu söyledi. Bundan dolayı kura çekim törenini canlı yayınla yaptıklarını anlatan Vali Karaloğlu, "Bu şekilde kuraları da şeffaf şekilde sosyal medyada canlı yayınla ve noter denetiminde milletin huzurunda yapalım diye kararlaştırdık. 22-24 Mart tarihleri arasında online olarak müracaatları kabul ettik. Alınan başvurular süzgeçlerden geçirildi. Her kurumun kendine göre şartları var tabi. Yaş, askerlik şartı, gelir durumu ve benzeri kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi için 56, DİSKİ için 87, Kayapınar için 130, Yenişehir için 100, Sur Belediyesi için de 50 kişi çalışan için kura çekilecek. Toplam 423 yeni çalışan mesai arkadaşımız olacak. Yaptığımız bütün işlerde şeffaflığa çok önem veriyoruz. Kurayı da canlı yayınla milletin huzurunda yapıyoruz" dedi.

Konuşmaların arından kura yöntemiyle kurumlara alınacak 423 kişinin isimleri belirlendi.