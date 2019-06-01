Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama
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Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde petrol boru hattından petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde petrol boru hattından petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesindeki petrol boru hattından farklı zamanlarda petrol çalındığının belirlenmesi üzerine araştırma başlattı. 4 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. 30 Mayıs günü de Bismil ilçesinde 2, Batman'da 2 olmak üzere toplam 4 adrese baskın yaptı.
Baskında M.T., A.Y. ve R.Ç. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve M.T. mahkemece tutuklanırken, A.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Evinde 2 kilo 600 gram esrar ele geçirilen N.G.'nin yakalanması için jandarma operasyonlarını sürdürüyor.


 


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
Jandarma, Bismil, Diyarbakır, Güncel
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