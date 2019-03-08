Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Picasso İmzalı 'Çıplak ve Katil' Tablosu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Picasso İmzalı 'Çıplak ve Katil' Tablosu Ele Geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edilen ve üzerinde 'Çıplak ve katil' anlamına gelen 'The naked & killer' yazılı Irak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi.

Diyarbakır'da Picasso İmzalı 'Çıplak ve Katil' Tablosu Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'da, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edilen ve üzerinde 'Çıplak ve katil' anlamına gelen 'The naked & killer' yazılı Irak Ulusal Müzesi mührü bulunan tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesindeki 3 kişinin çok değerli bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda dün söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evdeki 5 kişi tabloyu satmak isterken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan, tablonun arkasında İngilizce olarak 'Çıplak ve katil. Bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesi'nin mührü bulunan, ön kısmında İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu 78 x 51 santim ebatlı tablo ele geçirildi. Tablo uzmanlar tarafından incelenmesi için muhafaza altına alınırken, 5 kişi gözaltına alındı. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: DHA

Irak, Diyarbakır, Pablo Picasso, Güncel
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