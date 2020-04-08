Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit - Son Dakika

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Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit
6 saat önce
Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3)OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYORDiyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5...
Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3)
OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYOR
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 vatandaşın şehit olduğu bölgede başlatılan operasyon karadan ve havadan devam ediyor. Karadan askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan da İHA ve SİHA'lar destek veriyor. Askerlerin saldırının yapıldığı Güleç kırsalını araç ve insan geçişlerine kapattığı bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürülürken, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Ali Yıldız, Hacı Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin morgdaki otopsilerinin devam ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kısa sürede defnedilecekleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü