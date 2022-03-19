Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı tutuklandı

19.03.2022 19:18
Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA bünyesinde faaliyet yürüten kişiler ile terör örgütü arasındaki ilişki ağının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da, PKK/KCK'nın kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenleyenlere yönelik teknik takip yapılmış, 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı bulunan kitap ele geçirilmişti.

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Diyarbakır, Terör, Mart, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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