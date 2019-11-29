Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarla PKK/KCK'ya finans sağlayan, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan N.S., B.S., Ç.K., A.Ç., Y.U., İ.U. ve Y.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyon düzenlemesi

Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelilerin araca binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ - Kamera: DİYARBAKIR,


Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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