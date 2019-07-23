DİYARBAKIR'DA PKK'LI 2 TERÖRİST YAKALANDI
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DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda PKK
'lı 2 terörist yakalandı. Örgüt adına silah alıp, dağıtan ve örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, PKK'lı iki teröristin örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi. Haklarında arama ve yakalama kayıtları bulunmayan teröristlerin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Doktor' kod adını kullanan C.T ile 'Ferit' kod adını kullandığı belirlenen F.A. adlı teröristler yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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