Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'lı Bir Terörist Yakalandı

Diyarbakır'da PKK'lı Bir Terörist Yakalandı

13 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Diyarbakır'da PKK'lı Bir Terörist Yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan "Rüstem Nergiz" kod adlı M.T hakkında yakalama kaydının bulunmaması nedeniyle terör örgütünce şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:10 Kaynak: AA

Silvan, Diyarbakır, PKK, Güncel
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