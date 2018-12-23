Diyarbakır'da PKK'lı Bir Terörist Yakalandı
4 saat önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde terör örgütü PKK
mensubu bir terörist yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma
Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan "Rüstem Nergiz" kod adlı M.T hakkında yakalama kaydının bulunmaması nedeniyle terör örgütünce şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:25 Kaynak: AA
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