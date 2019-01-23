Diyarbakır'da PKK'lı Bir Terörist Yakalandı
1 saat önce
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirdiği bir terörist yakalandı.
Diyarbakır
'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
'nın şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirdiği bir terörist yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı haziran ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen Kendal Amed kod isimli Y.B.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili Kayapınar
ilçesi Medya Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda Kendal Amed kod adlı Y.B. isimli terörist, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 44 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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