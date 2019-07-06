Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve basit yaralama suçlarından arama kaydı bulunan Şahin kod isimli terörist Ş.Ö'nün yakalanmasına yönelik Lice ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan Ş.Ö,işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı! Volkanik Karacadağ'da bal hasadı başladı! Hedef 600 ton "Kız" dedikleri iki çocukları ultrasonda "erkek" çıktı! Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 13:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]